وزير البترول: مصر تعمل على تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج للغاز

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، متحدثًا رئيسيًا في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، بحضور جمع من قيادات قطاع الطاقة العالمي.

وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك ، كما القى دوغ بورجوم وزير الداخلية رئيس المجلس الوطني للطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية كلمة رئيسية.



وتحدث وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الوزارية الإفتتاحية للمؤتمر بعنوان «واقع الطاقة: ضمان مستقبلٍ آمن في عالمٍ مليء بالتحديات»، بمشاركة المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر.



دور مصر كمركز إقليمي للطاقة



وأكد المهندس كريم بدوي خلال الجلسة أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، والقيام بدور محوري في مشهد الطاقة بالمنطقة، من خلال تعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية القوية وزيادة التعاون مع الشركاء لتوفير إمدادات الطاقة ليس لمصر فحسب، بل للمنطقة بأكملها.، مشيرًا في هذا الصدد الى التعاون الجارى مع قبرص لإتاحة الغاز القبرصي وتصديره للأسواق العالمية عبر مصر، ومع شركة أركيوس الاماراتية التي اختارت مصر كمركز لانطلاق أعمالها الإقليمية.

أولويات وركائز قطاع الطاقة

واستعرض الوزير الأولويات والركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر التى تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي الذى يعد مفتاحًا لضمان أمن الطاقة واستثمار كافة موارد الغاز في مصر وشرق المتوسط من خلال الاستفادة من البنية التحتية المصرية .



وأضاف الوزير أن مصر تعمل على تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، وتحقيق توازن في مزيج الطاقة بين المصادر التقليدية مثل البترول والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح توفير الغاز لصناعات القيمة المضافة، مشيدًا بالدور الهام لصناعة البتروكيماويات والتكرير ومصافى التكرير المصرية في توفير المنتجات والمشتقات البترولية ذات القيمة المضافة.



واضاف الوزير أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية هامة في تأمين الطاقة من خلال دوره في توفير المعادن الحيوية الداعمة لصناعة الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر تولى أولوية لهذا القطاع لا تقتصر على استخراج الخامات فقط، بل للعمل مع الشركاء على إقامة صناعات تحويلية للخامات لتعظيم القيمة الاقتصادية



بدوي يتفقد الجناح المصري في معرض أديبك



تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جناح الوزارة المُشارك في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (ADIPEC)، وذلك خلال افتتاح المعرض بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة 2250 شركة عالمية متخصصة في مجالات البترول والغاز الطبيعي، والاستكشاف والتكرير، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.



وخلال تفقده للجناح، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة مصر في معرض ومؤتمر(أديبك) هذا العام لها خصوصية كبرى نظرًا لتوجه الوزارة نحو تعزيز التواجد الفعال في المحافل العالمية المخصصة في الطاقة، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مشيرًا إلى أن المعرض يُمثل منصة متميزة للتواصل المباشر مع شركاء النجاح في مختلف مجالات الصناعة البترولية، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.

تطور كبير في قطاع البترول



وأضاف الوزير، أن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية يعكس الصورة المتكاملة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع البترول المصري، من خلال الشركات الوطنية الرائدة وفي مقدمتها شركتي إنبي وبتروجت، اللتان تنفذان مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل فرصة مهمة لعرض القدرات الهندسية والفنية المتميزة لتلك الشركات عالميًا، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة قيادات الشركات التابعة للوزارة في جناح مصر بالمعرض تمثل فرصة استراتيجية للترويج للاستثمارات المصرية، ومناقشة فرص الشراكات المستقبلية مع الشركات العالمية.



كما تفقد المهندس كريم بدوي، جناحي شركة إكسون موبيل، وشركة SLB (شلمبرجير)، خلال جولته بمعرض أديبك، وتعرف خلال لقائه بالمسئولين في الشركتين على أحدث التقنيات العالمية التي تقدمها الشركتان في مجالات الاستكشاف والحلول الفنية والتكنولوجية والحفر.



يشار إلى أنه يشارك في جناح وزارة البترول والثروة المعدنية، هذا العام كلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية (MRMIA)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية (إنبي)، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)، وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، والشركة العامة للبترول (GPC)، وشركة الحفر المصرية (EDC)، وشركة مودرن جاس، وشركة إيبروم، وشركة صان مصر (EMC)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، وشركة PAS لخدمات البترول، وشركة غاز مصر.

