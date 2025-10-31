لمكافحة تلوث المياه بتروسيف وويبكو ينفذان مناورة بحرية بميناء الحمراء

نفذ قطاع البترول بنجاح المناورة الرئيسية السنوية لمحاكاة مكافحة التلوث بالبحر المتوسط في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة.

كما جرى تنفيذ أعمال المناورة "مصر الجديدة 2 " بواسطة شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" المشغلة لمراكز مكافحة التلوث البحري والنهري التابعة لقطاع البترول وبالتعاون مع شركة ويبكو المشغلة للميناء.

حماية البيئة

يأتي ذلك تنفيذا لأولويات المحور الخامس من استراتيجية عمل الوزارة ومنها حماية البيئة، وقد شهد أعمال المناورة المهندس يس محمد، وكيل أول الوزارة والمشرف علي السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، واللواء عمرو بحيري رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية بالوزارة، ورؤساء شركات بتروسيف وويبكو والعامة للبترول ومساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والبيئة وممثلو القوات البحرية وإدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة وجهاز شئون البيئة.

خطط مكافحة التلوث البحري

استهدفت المناورة اختبار كفاءة خطط الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت، وتقييم سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للتعامل مع أي طارئ بيئي.

وارتكزت المناورة على سيناريو عملي لتسرب بقعة من الزيت الخام من إحدى السفن العابرة بالخط الملاحي المقابل لميناء الحمرا نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأظهرت المناورة القدرة الناجحة للفرق المشاركة على سرعة استشعار حوادث التلوث البترولي وتحريك فرق الطوارئ لتأمين المرافق الحساسة، وسرعة البدء في المكافحة واحتواء التلوث، حيث بينت المناورة الكفاءة العالية في التنسيق الميداني بين شركات القطاع ومراكز المكافحة.

كما أشاد الحضور بجاهزية فرق شركة بتروسيف وما أظهرته من احترافية في تنفيذ المهام الميدانية خلال وقت قياسي، بما يجسد خبراتها المتراكمة وريادتها في مجال السلامة وحماية البيئة بقطاع البترول المصري.

وأوصت اللجنة الفنية بالاستمرار في تنفيذ التدريبات الدورية وتحديث خطط الطوارئ بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاتفاقيات البيئية الدولية، إلى جانب تطوير منظومة الاتصالات الميدانية وزيادة التدريب المتخصص لمستويات الاستجابة المختلفة، واستمرار التكامل مع الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت.

