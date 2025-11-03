الإثنين 03 نوفمبر 2025
حوادث

محاكمة عاطلين بتهمة إحراز مخدرات في الظاهر 15 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت  محكمة جنايات القاهرة 15 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة إحراز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الظاهر.    

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة إحراز جوهر مخدر “الاندازول كاربوكساميد” بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة مما تستخدم على السلاح الناري.  

وكانت مباحث قسم شرطة الظاهر تلقت معلومات سرية تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.    

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.  

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الاندازول المخدرة وسلاح ناري واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.   

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

