الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطلين بتهمة إحراز كمية من المواد المخدرة في الظاهر للجنايات

أمرت نيابة الظاهر بإحالة عاطلين بتهمة إحراز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الظاهر لمحكمة الجنايات.


ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة إحراز جوهر مخدر “الاندازول كاربوكساميد” بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة مما تستخدم على السلاح الناري.


تلقت مباحث قسم شرطة الظاهر معلومات سرية تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.


وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الاندازول المخدرة وسلاح ناري واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الظاهر محكمة الجنايات سم شرطة الظاهر النيابة العامة

الفيوم تغلق محلين للمستلزمات الطبية بعد ضبط أدوية مخدرة من الجدول الثالث

