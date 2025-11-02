الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: ستكتشفون ما سأقوم به إذا شنت الصين عملا عسكريا في تايوان

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: ستكتشفون ما سأقوم به إذا شنت الصين عملا عسكريا في تايوان

ترامب: ستكتشفون ما سأقوم به إذا شنت الصين عملا عسكريا في تايوان

وأضاف ترامب: الصين أعلنت أنها لن تقوم بأي شيء تجاه تايوان وأنا في الرئاسة لأنها تعرف العواقب.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت إن مطالب الصين الإقليمية تتعارض مع التزامها بحل النزاعات سلميا .
 

وزير الدفاع الأمريكي: نراقب تحركات الصين في البحر الجنوبي

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نراقب تحركات الصين في البحر الجنوبي عن كثب.


يأتي ذلك بالتزامن مع التحركات الأمريكية في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، حيث من المحتمل أن يصل عدد قواتها هناك إلى 16 ألف جندي.

التواجد الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا 

وجاء في تقرير الصحيفة أن المجموعة الأمريكية تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة. 

 

ترامب تايوان الصين

