ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا باتت معدودة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا، باتت معدودة.



وقال ترامب: "أعتقد أن أيام نيكولاس رئيسا لفنزويلا باتت معدودة".

وتتهم واشنطن فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.

ووفقا للحكومة الأمريكية، حول نظام مادورو فنزويلا إلى دولة مخدرات، ودخل في شراكة مع العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة من خلال ما يسمى "كارتل الشمس"، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يزعم أنها تتألف من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.

ونفى الرئيس ترامب، أن يكون قد اتخذ قرارا بشن ضربات داخل فنزويلا ضمن حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد ذكرت إن وثائق كشفت إعداد مادورو مسودة رسالة لطلب صواريخ ورادارات وطائرات مطورة من روسيا.

وأضافت الصحيفة أن "فنزويلا تتوسل إلى موسكو وبكين طلبا للمساعدة بالتزامن مع حشد القوات الأميركية في منطقة الكاريبي".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترامب إجراءات ضد فنزويلا ورئيسها مادورو، كان أبرزها مضاعفة المكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت واشنطن وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، ونشرت، إلى جانب أسلحة وسفن أخرى، أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا.

كما أرسلت واشنطن سفينة حربية أميركية مزودة بصواريخ إلى عاصمة ترينيداد وتوباغو، على مسافة نحو 10 كيلومترات من فنزويلا.

ورفض مادورو، السبت، مزاعم الحكومة الأميركية بأن بلاده متورطة في تهريب المخدرات.

وقال مادورو: "فنزويلا بريئة. كل ما يتم القيام به ضد فنزويلا لا يخدم إلا تبرير حرب وتغيير نظام وسرقة ثروتنا النفطية الهائلة".

ومنذ عدة أسابيع، تهاجم القوات الأميركية قوارب سريعة قبالة سواحل فنزويلا يشتبه في أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ويقال إن عشرات الأشخاص قتلوا في هذه العمليات حتى الآن.

