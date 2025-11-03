الإثنين 03 نوفمبر 2025
مصرع وإصابة 157 شخصا في زلزال بأفغانستان

آثار زلزال في أفغانستان،
آثار زلزال في أفغانستان، فيتو

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 150 آخرون بعد أن هز زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة مزار الشريف، إحدى أكبر مدن أفغانستان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وفي نهاية أغسطس، ضرب زلزال بقوة ست درجات شرق البلاد، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص.

وتتعرض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، للزلازل في شكل متكرر.

ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقا لبراين بابتي عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وفي أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجة ولاية هرات في غرب أفغانستان، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

