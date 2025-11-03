زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان

أفاد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، عبر موقعه الإلكتروني، بأن هزات أرضية بقوة 6.3 درجة ضربت المنطقة الوسطى في أفغانستان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تركزت الهزات الأرضية في منطقة هندوكوش في أفغانستان.

ووفقا للمركز، تم تسجيل وقوع الزلزال على بُعد 45 كيلومترا من مدينة مزار شريف، التي يبلغ عدد سكانها 303 آلاف نسمة. وكانت بؤرة الزلزال المذكور على عمق 10 كيلومترات.

في بداية سبتمبر الماضي، ووقع زلزال بقوة 6 درجات مع 5 هزات ارتدادية في محافظات كونار، لغمان وننغرهار في أفغانستان، مدمرا العديد من القرى ومثقلا النظام الصحي الهش، الضعيف أصلا بسبب سنوات من الصراعات، والفقر والكوارث الطبيعية.

وذكرت السلطات حينذاك أن عدد ضحايا الكارثة تجاوز 1.4 ألف قتيل، وأصيب أكثر من 3.1 ألف آخرين، كما دمر أكثر من 8 آلاف منزل.

