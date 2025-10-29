الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجيش الباكستاني: مقتل 6 جنود و7 مسلحين في اشتباك قرب الحدود مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، مساء اليوم، مقتل ستة من جنوده وسبعة مسلحين في اشتباك مسلح بمنطقة كورام الواقعة قرب الحدود مع أفغانستان، في واحدة من أعنف المواجهات منذ بداية الشهر الجاري.

بيان رسمي يؤكد استمرار العمليات

وأوضح الجيش في بيان أن القوات الأمنية رصدت تحركات لمجموعة من المسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مباشر استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والثقيلة.


وأشار البيان إلى أن الاشتباك استمر لساعات طويلة وأسفر عن مقتل المسلحين السبعة وتدمير مخبأ تابع لهم، فيما تم نقل جثامين الجنود إلى قاعدة عسكرية قريبة.

خلفيات أمنية وتوترات حدودية

تأتي هذه المواجهة بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها جماعات متشددة تستهدف مواقع الجيش الباكستاني في المناطق القبلية الحدودية، حيث تتهم إسلام آباد عناصر متطرفة متمركزة داخل الأراضي الأفغانية بالمسؤولية عن تلك العمليات.

تأكيد على مواصلة مكافحة الإرهاب

وأكد الجيش الباكستاني في ختام بيانه أنه يواصل جهوده للقضاء على الإرهاب بشكل كامل، مشددًا على أن دماء الجنود “لن تذهب هدرًا”، وأن الرد سيكون “حازمًا ضد كل من يحاول زعزعة أمن البلاد”.

وأعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، فشل المفاوضات مع أفغانستان في التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية شعبها.


وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، في بيان صدر في وقت مبكر من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي "استمر الجانب الأفغاني في الانحراف عن القضية الأساسية، متهربا من النقطة الرئيسية التي بدأت على أساسها عملية الحوار".

وأضاف أنه "بدلا من قبول أي مسؤولية، لجأت حركة طالبان الأفغانية إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل. وبالتالي، فشل الحوار في التوصل إلى أي حل عملي".

