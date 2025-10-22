الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سقوط شهيد في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم عن سقوط شهيد في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عين قانا جنوبي البلاد.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قدمت شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

تحرك حكومي لبناني بعد أكبر هجوم جوي إسرائيلي على البلاد منذ الحرب

وانتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار بشن أكثر من عشر غارات جوية على بلدة المصيلح في جنوب لبنان، مما تسبب في انفجارات قوية وتدمير واسع النطاق للمنشآت الصناعية وحرق جرافات أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وفي التفاصيل، أصدر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرار جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة.

وطلب الوزير رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

