الأحد 02 نوفمبر 2025
خارج الحدود

كتائب القسام تسلم اليوم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها ستسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي، تم العثور عليها اليوم في مسار أحد الأنفاق بجنوب قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها، أنه تم انتشال جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال آساف حمامي، الذي أسره مقاتلو حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة، فإن المنطقة التي انتشلت منها حماس الجثة كان قد بحث فيها جيش الاحتلال سابقا ولم يتمكن من العثور على أي جثث هناك.

وفي السياق ذاته زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن حركة حماس تلقت ضربات ساحقة وأصبحت "ظلًّا" لما كانت عليه لكنها تحاول التعافي.  

وأضاف نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”.

