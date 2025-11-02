فقدان الاتصال بالمدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، وترجيحات بالتخلص من حياتها بعد تهديدها

أفادت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم، المدعية العسكرية الإسرائيلية المنتهية ولايتها، يفعات تومر يروشالمي، اختفت منذ صباح الأحد، وانقطع الاتصال بها، فيما روجحت مصادر تخلصها من حياتها.

فقدان الاتصال بـ المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

وشرعت شرطة الاحتلال الإسرائلي فى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق عنها على شاطئ كليف بتل أبيب بعد العثور على سيارتها فارغة، كما تركت رسالة، وتشارك مروحية تابعة للشرطة في جهود البحث.

وقد أعلنت المدعية العامة العسكرية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، استقالتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضى، على خلفية تورطها في تسريب فيديو مراقبة من مركز احتجاز سدي تيمان، والذي يُظهر جنودا يسيئون معاملة معتقل فلسطيني بشكل خطير العام الماضي.

تورط المدعية العسكرية الإسرائيلية فى تسريب فيديو

كشف تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن المدعية العسكرية العامة المقالة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، امتنعت خلال الأشهر الأخيرة عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث التي تُعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، أو حتى جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذلك قبل أن ينكشف دورها في تسريب مقطع مصور لاعتداء وحشي للجنود الإسرائيليين على أسير فلسطيني في قاعدة سدي تيمان سيئة السمعة في النقب.

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، عزل المدعية العسكرية بعد تحقيق أجراه جيش الاحتلال بشأن دورها المزعوم في تسريب هذا المقطع.

ونقل المراسل العسكري للصحيفة يانيف كوبوفيتش عن مصادر رفيعة في الجيش قولها إن يروشالمي تجنبت عمدا فتح تحقيقات حساسة بسبب حملة التحريض والتهديدات من اليمين الإسرائيلي ضدها، التي تلت هذه الحادثة، وإنها "شعرت بأنها مهدَّدة وتوقفت عن اتخاذ قرارات خوفا من الهجوم الشخصي عليها".

وأورد التقرير عددا من الحالات التي تجنبت فيها المدعية العسكرية التحقيق فيها، وذكر من حالاتها البارزة، مقتل 7 متطوعين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي في قصف نفّذته طائرات إسرائيلية في دير البلح في أبريل 2024.

ونقلت الصحيفة عن ضابطة احتياط في النيابة العسكرية قولها إن التحقيق الميداني أظهر أن "العملية نُفذت خلافا للأوامر"، لكن يروشالمي رفضت إحالة الملف إلى الشرطة العسكرية، واكتفت بتحقيق داخلي سرّي انتهى إلى دفن القضية.

