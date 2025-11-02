التعادل السلبي يسيطر علي مباراة الأهلي والمصري بعد مرور 30 دقيقة

يسيطر التعادل السلبي علي مباراة النادي الأهلي،و نظيره فريق المصري البورسعيدي، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأضاع جراديشار هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 15 بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه.

وتألق محمود حمدي حارس المصري وابعد كرة سددها زيزو من ركلة حرة في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 24 كاد أن يسجل جراديشار هدف أكثر من رائع من ركلة مزدوجة لكن تألق فيها حارس المصري.

وسدد ياسين مرعي كرة قوية في الدقيقة 25 لكنها مرت بجوار مرمي المصري بسلام.

تشكيل الأهلي أمام المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي امام المصري كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير، محمود حمادة.

خط الهجوم: حسن علي، عبد الرحيم دغموم، منذر طمين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، حسين فيصل، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي إيدوو

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة أيضًا، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

