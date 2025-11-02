الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكم بلجيكي يدير مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

كأس العالم للناشئين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام تعيين طاقم تحكيم بلجيكي للقاء منتخبي مصر وهايتي ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 17 عام.

طاقم حكام مباراة ناشئي مصر وهايتي

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

البلجيكي فيرجوت جاسبير حكما للساحة، ويعاونه كل من سيلدرايرس ميكيلي مساعد أول، وتسبير مارتيجان مساعد ثاني ،وباربو ماريان حكما رابعا وجريجورو ماركو حكما احتياطيا.

موعد مباراة مصر وهايتي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 17 عام ، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، علي ستاد أكاديمية اسباير بالدوحة بقطر.

موعد انطلاق كأس العالم للناشئين

وتسضيف قطر منافسات البطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 3 وحتى 27 نوفمبر الجاري، لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا علي مستوى العالم.

كاس العالم للناشئين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كولينا ماسيمو بوساكا مصر و هايتي كأس العالم للشباب تحت 17عام موعد مباراة مصر وهايتي

