الجهة الإدارية تعتمد رسميا نتيجة انتخابات الأهلي

تلقى النادي الأهلي خطابًا اليوم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 30 و31/ 10/ 2026.

وانتهت إلى أن الفائزين بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة 2025/ 2029، كل من: محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، والعضوية فوق السن كل من: طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وأحمد حسام عوض، والعضوية تحت السن كل من: إبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

تشكيل مجلس إدارة الأهلي الجديد

وأعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي التي جرت امس الجمعة عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب، ليكون تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، الذي سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي:

محمود الخطيب: رئيسًا

ياسين منصور: نائبًا للرئيس

خالد مرتجي: أمينًا للصندوق

العضوية فوق السن:

طارق قنديل

محمد الغزاوي

محمد الدماطي

محمد الجارحي

سيد عبد الحفيظ

حازم هلال

أحمد حسام عوض

العضوية تحت السن:

إبراهيم العامري فاروق

رويدا هشام

