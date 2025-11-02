محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم؛ زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك خلال زيارته للإسكندرية لافتتاح المعرض الكرواتي بمكتبة الإسكندرية بعنوان:"أصداء مصر: أبو الهول في كرواتيا " والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من ٣ - ١٣ نوفمبر الجاري.

ويأتي المعرض في إطار توطيد العلاقات المصرية- الكرواتية، وتسليط الضوء على التبادل الثقافي الممتد بين مصر وكرواتيا المعاصرة.

في بداية كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بالرئيس الكرواتي والوفد المرافق له في الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة، مشيرًا إلى أن افتتاح معرض اليوم يجسد عمق العلاقات المصرية الكرواتية ويأتي في إطار الاحتفال بذكرى تدشين العلاقات الدبلوماسية المصرية الكرواتية عام ١٩٩٢، لافتًا إلى أن معرض اليوم يؤكد على أن الأثر المصري جزء الثقافة الكرواتية، مضيفًا بان افتتاح معرض اليوم عقب الاحتفالية المبهرة التي أقيمت أمس لافتتاح المتحف المصري الكبير يعكس عظمة مصر القديمة وقدرتها الحديثة على صون تراثها وتقديمه للعالم برؤية معاصرة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ مكانتها الثقافية و الحضارية على الساحة الدولية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الكرواتي عن سعادته بزيارة مصر وحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمس، مؤكدًا أن الحضارة المصرية هي الحضارة الوحيدة في تاريخ الإنسانية التي تتجذر في وجدان جميع الأمم، لافتًا إلى أن جمهورية كرواتيا تربطها علاقة خاصة بجمهورية مصر العربية، وخاصة بأن الكروات شاركوا في أعمال قناة السويس، وتربطنا ذكريات طيبة بالرئيسين عبد الناصر والسادات.



وأضاف الرئيس الكرواتي أن هناك علاقات طيبة تربطنا بمدينة الإسكندرية العريقة فقد أقام في الإسكندرية العديد من الشخصيات الكرواتية من بينهم الكاتب نيكولا ديميتروفيتش الذي كتب عام 1546 وصفًا شعريًا تفصيليًا لمدينة الإسكندرية، حيث وصف المدينة بأسلوب وثائقي شعري، كما أن هناك العديد من الأفلام المصرية تم تصويرها في كرواتيا من بينها أفلام للمثل سكندري شهير وهو عمر الشريف، مشيرًا إلى أن معرض اليوم الذي يُقام بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية يُسلط الضوء التراث الثقافي المشترك، ويعبّر عن عمق العلاقات الودية بين مصر وكرواتيا، وخاصة أنهما دولتان غنيتان بالإرث الثقافي والفكري.

ومن الجدير بالذكر ؛ أن المعرض يستكشف إرث الأشكال المصرية القديمة في التاريخ الثقافي الكرواتي خلال فترة تزيد عن الألفي عام، مع التركيز على شكل أبو الهول بوصفه عنصرًا متكررًا في الفن والحضارة ويُسلط الضوء على التبادل الثقافي الممتد بين مصر وكرواتيا المعاصرة، حيث يتخذ المعرض تماثيل أبو الهول محورًا له وعلى رأسها المنحوتات التي جلبها الإمبراطور دقلديانوس (٢٨٤-٣٠٥م) إلى قصره في مدينة سبليت الحالية ( ثاني أكبر مدن كرواتيا بعد العاصمة)، ويضم المعرض صورًا لتماثيل أبو الهول الموجودة في عدد من المدن الكرواتية المهمة.

فى ختام الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كرواتيا إلى الإسكندرية، حرص محافظ الإسكندرية على توديعه بمطار برج العرب، كما أعرب عن خالص تقديره لزيارته التي عكست عمق العلاقات التاريخية والصداقة بين مصر وكرواتيا.

وقد شهد المعرض؛ السيدة/ سانيا موسيتش ميلانوفيتش، قرينة معالي رئيس الجمهورية الكرواتي، والسفير/ توميسلاف بوشنباك، سفير كرواتيا بالقاهرة، والدكتور / أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والوفد المرافق لمعالي الرئيس الكرواتي.

