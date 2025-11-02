تعليم الإسكندرية يعقد اجتماعًا موسعًا لتأكيد الانضباط بالمدارس

عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بحضور نجلاء سليم، وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، وأحمد السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأميرة جبر، مدير عام الشئون التنفيذية، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني، إلى جانب مديري عموم الإدارات التعليمية التسع.

يأتي الاجتماع في إطار جهود المديرية لتشديد الانضباط بالمدارس وتعزيز جودة العملية التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

حيث أكد مدير المديرية فى بداية حديثه علي أهمية استمرار المتابعات الميدانية الدقيقة لمديري العموم، وذلك للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية داخل المدارس والالتزام بالكثافات.

وقد أكد أبو زيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي والتنفيذ الفعلي للتقييمات ومتابعة أعمال السنة وربطها بحضور الطلاب، ولتشديد علي الاهتمام ببرامج القراءة والكتابة ومتابعة التوجيهات يوميا للمدارس..

وشدد على تنفيذ التقييمات يوميا بالمدارس من يوم الأحد للخميس دون التقييد بيوم محدد، واعتماد درجات التقييمات أولا بأول، ورصد درجات الشهر أولا بأول، وإعلان النتيجة للطالب وولي الأمر لمعرفة مستوى الطلاب، وعقد اجتماع شهري بعد اعلان النتيجه لتجنب أى معوقات تلحق بالطالب عند تحديد مستواه وتحسين اى مشكله تواجه الطالب بالتواصل الشهري مع ولى الأمر..



وشدد مدير المديرية في تعليماته على ضرورة استمرار قوافل المتابعة اليومية المُشكلة لمتابعة المدارس ومجموعات الدعم بجميع الإدارات والتأكد من انتظام الدراسة بجميع إدارات ومدارس المحافظة والتأكيد علي المراجعة الدقيقة لأنصبة الحصص لمعلمي الأجر لصرف المستحقات المالية المخصصة لها وحصر القضايا بالشئون القانونية وسرعة الفصل فيها..

التأكيد علي ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات النظافة العامة والاهتمام بنظافة جدران المدارس، والتأكد من جاهزية المدارس للاستعداد للفصل التشريعي لانتخابات مجلس النواب التى سيتم عقدها يومى ١٠و١١ نوفمبر الجاري..

وقد شدد مدير المديرية الدكتور عربي أبوزيد على ضرورة نظافة الفصول والتأكد من أسلاك الكهرباء والانتهاء الكامل من دهانات الفصول، وتجهيز أثاث حجرات الانتخابات، والتأكد من طفايات الحريق وسلامتها وتركيب خرطوم الحريق ويكون معد وجاهز للاستخدام...

وشدد بالتنسيق الكامل مع الأحياء لإزالة كافة التعديات علي أسوار المدارس من الخارج، والاهتمام بمظهر علم مصر والمحافظة، حيث يعزز ذلك قيم الانتماء الوطني لدي الطلاب، مع الاهتمام بغرس قيم الولاء والانتماء لدي الطلاب وذلك من خلال الندوات الدورية والإذاعة المدرسية..

وقد اختتم (أبوزيد) حديثه بمراعاة أولياء الأمور وتسهيل جميع الأمور لأبنائنا جميعا وخاصة ذوي الاحتياجات يجب تيسير اى معوقات لهم خلال سير العملية التعليمية...

