نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2025-2029
أعلن الدكتور خالد عبد العظيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في كل من القاهرة والإسكندرية لدورة 2025/2029.
وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة في كل من القاهرة والإسكندرية، 4 مرشحين بالتزكية وهم بالترتيب حسب أسبقية التسجيل في كشوف الناخبين، أيمن قرة، ونهال سعيد، ومحمد الدماطي، وهاني أماني.
بينما تقدم 5 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة، وفاز 4 مرشحين وهم، أحمد العيوطي، وأحمد البستاني، ومحمد باشنفر، واشرف الجزايرلي.
بينما فاز عن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بين 15 مرشحًا، كل من: أحمد الفندي، أحمد غازي، وأحمد توفيق، وإبراهيم الامبابي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا