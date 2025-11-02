نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2025-2029

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في كل من القاهرة والإسكندرية لدورة 2025/2029.

وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة في كل من القاهرة والإسكندرية، 4 مرشحين بالتزكية وهم بالترتيب حسب أسبقية التسجيل في كشوف الناخبين، أيمن قرة، ونهال سعيد، ومحمد الدماطي، وهاني أماني.

بينما تقدم 5 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة، وفاز 4 مرشحين وهم، أحمد العيوطي، وأحمد البستاني، ومحمد باشنفر، واشرف الجزايرلي.

بينما فاز عن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بين 15 مرشحًا، كل من: أحمد الفندي، أحمد غازي، وأحمد توفيق، وإبراهيم الامبابي.

