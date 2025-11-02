ضبط مطعم بالخانكة يستخدم دواجن وزيت وكاتشب مجهول المصدر

قامت إدارة تموين الخانكة القليوبية بشن حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من مدى التزامها بالقرارات والقوانين المنظمة للعمل التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط مطعم بداخله كميات من أجزاء الدواجن وزيت الطعام والكاتشب مجهولة المصدر، وبدون بيانات أو فواتير، وتم ضبط 200 كيلو جرام من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر، 8 جراكن زيت طعام سعة الجركن الواحد 15 لترًا بإجمالي 120 لترًا من الزيت مجهول المصدر، 8 جراكن كاتشب وزن الجركن 10 كجم بإجمالي 80 كجم كاتشب بدون بيانات.

تموين القليوبية يضبط مطعمًا لحيازته دواجن وزيت طعام وكاتشب مجهول المصدر بالخانكة

تاتي الخطوة في إطار التعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية – بتكثيف وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية،



كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر جنح ضد عدد من محال السوبر ماركت والمطاعم لعدم إعلانها عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين بالقليوبية – أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة بجميع الإدارات، وذلك لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تعبث بحقوق المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.