ضبط مطعم بالخانكة يستخدم دواجن وزيت وكاتشب مجهول المصدر

قامت إدارة تموين الخانكة القليوبية  بشن حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من مدى التزامها بالقرارات والقوانين المنظمة للعمل التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط مطعم بداخله كميات من أجزاء الدواجن وزيت الطعام والكاتشب مجهولة المصدر، وبدون بيانات أو فواتير، وتم ضبط  200 كيلو جرام  من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر، 8 جراكن زيت طعام سعة الجركن الواحد 15 لترًا بإجمالي 120 لترًا من الزيت مجهول المصدر، 8 جراكن كاتشب وزن الجركن 10 كجم بإجمالي 80 كجم كاتشب بدون بيانات.

تاتي الخطوة في إطار التعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،  المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية – بتكثيف وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية،


كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر جنح ضد عدد من محال السوبر ماركت والمطاعم لعدم إعلانها عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين بالقليوبية – أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة بجميع الإدارات، وذلك لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تعبث بحقوق المستهلك.

