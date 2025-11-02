تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي، ما موقف مرموش؟

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي عن تشكيله لمواجهة بورنموث، مساء اليوم الأحد، في ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة بورنموث.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث

يملك نادي مانشستر سيتي حاليًا 16 نقطة حيث يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن بورنموث لديه 18 نقطة حيث يحتل المركز الثاني.

