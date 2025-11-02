الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي، ما موقف مرموش؟

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي عن تشكيله لمواجهة بورنموث، مساء اليوم الأحد، في ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة بورنموث.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث 

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث 

يملك نادي مانشستر سيتي حاليًا 16 نقطة حيث يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن بورنموث لديه 18 نقطة حيث يحتل المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيب جوارديولا عمر مرموش جوارديولا مانشستر سيتي بورنموث الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

هنري الضحية القادمة، محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم الغزال الفرنسي في البريميرليج

صاروخية بعيدة المدى، الدوري الإنجليزي يحفز عمر مرموش قبل مواجهة بورنموث (فيديو)

ليفربول يقفز 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

أجملهم لدغة صلاح، أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية