أجملهم لدغة صلاح، أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنهى ليفربول سلسلة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ثمين على أستون فيلا بهدفين نظيفين في الجولة العاشرة من البريميرليج.



وسجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ليصل إلى هدفه الرابع في البريميرليج هذا الموسم.

واستغل صلاح الخطأ الذي ارتكبه حارس أستون فيلا إيمليانو مارتينيز، حيث مرر له الكرة وهو خارج مرماه، ليضعها الفرعون المصري بسهولة داخل الشباك.



وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، صنع ماك أليستر هدف ليفربول الثاني الذي سجله جرافنبيرج بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافعين وغيرت اتجاهها نحو الشباك.



وبهذا الانتصار الهام، عاد ليفربول إلى المربع الذهبي، محتلًا المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.



وكان ليفربول قد خسر آخر أربع مباريات في البريميرليج، قبل أن يعود اليوم إلى الأنفيلد ويحقق انتصارًا مهمًّا بفضل جهود محمد صلاح وجرافنبيرج.

