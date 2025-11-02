ليفربول يقفز 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، قفز ليفربول 4 مراكز بعد فوزه أمام أستون فيلا 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وقبل مواجهات اليوم الأحد بالجولة ذاتها.

ويلتقي اليوم الأحد، وست هام ضد نيوكاسل يونايتد، مانشستر سيتي ضد بورنموث، في الجولة العاشرة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

1- آرسنال 25

2- بورنموث 18

3- ليفربول 18

4- توتنهام هوتسبير 17

5- تشيلسي 17

6- سندرلاند 17

7- مانشستر يونايتد 17

8- مانشستر سيتي 16

9- كريستال بالاس 16

10- برايتون 15 نقطة

11- أستون فيلا 15 نقطة

12- برينتفورد 13 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

14- فولهام 11 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليدز يونايتد 11 نقطة

17- بيرنلي 10 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 6 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

برايتون 3-0 ليدز يونايتد (انتهت)

بيرنلي 0-2 أرسنال (انتهت)

كريستال بالاس 2-0 برينتفورد (انتهت)

فولهام 3-0 وولفرهامبتون (انتهت)

نوتنجهام فورست 2-2 مانشستر يونايتد (انتهت)

توتنهام 0-1 تشيلسي (انتهت)

ليفربول 2-0 أستون فيلا (انتهت)

الأحد 2 نوفمبر 2025

وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً



الاثنين 3 نوفمبر 2025

سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

