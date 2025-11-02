الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يقفز 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي، قفز ليفربول 4 مراكز بعد فوزه أمام أستون فيلا 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وقبل مواجهات اليوم الأحد بالجولة ذاتها.

ويلتقي اليوم الأحد، وست هام ضد نيوكاسل يونايتد، مانشستر سيتي ضد بورنموث، في الجولة العاشرة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

1- آرسنال 25
2- بورنموث 18
3- ليفربول 18
4- توتنهام هوتسبير 17
5- تشيلسي 17
6- سندرلاند 17
7- مانشستر يونايتد 17
8- مانشستر سيتي 16
9- كريستال بالاس 16
10- برايتون 15 نقطة 
11- أستون فيلا 15 نقطة 
12- برينتفورد 13 نقطة 
13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة 
14- فولهام 11 نقطة 
15- إيفرتون 11 نقطة 
16- ليدز يونايتد 11 نقطة 
17- بيرنلي 10 نقاط 
18- نوتنجهام فوريست 6 نقاط 
19- وست هام 4 نقاط 
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

برايتون 3-0 ليدز يونايتد  (انتهت) 
بيرنلي 0-2 أرسنال  (انتهت) 
كريستال بالاس 2-0 برينتفورد (انتهت) 
فولهام 3-0 وولفرهامبتون  (انتهت) 
نوتنجهام فورست 2-2 مانشستر يونايتد (انتهت) 
توتنهام 0-1 تشيلسي (انتهت) 
ليفربول 2-0 أستون فيلا  (انتهت) 

الأحد 2 نوفمبر 2025
وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً


الاثنين 3 نوفمبر 2025
سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي ضد بورنموث وست هام ضد نيوكاسل يونايتد البريميرليج ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول أستون فيلا جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة العاشرة

مركز متأخر للريدز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

ليفربول يقفز 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بكل المحافظات، اليوم

خدمات

المزيد

وزير جيش الاحتلال: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ضمن المجالس الإفتائية

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية