جامعة القناة تناقش استعدادات الكليات للاحتفال باليوبيل الذهبي

عقد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع، لمناقشة خطة عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم فعاليات الاحتفال بخمسين عامًا على تأسيس الجامعة، إلى جانب مناقشة استعدادات الكليات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026.



رفع درجة الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي

وفي مستهل الاجتماع، نقل الدكتور محمد عبد النعيم توجيهات رئيس جامعة القناة، برفع جاهزية الكليات وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة لتجسيد هذه المناسبة التاريخية بالشكل اللائق بمكانة جامعة قناة السويس ومسيرتها الممتدة منذ عام 1976، مؤكدًا أن اليوبيل الذهبي ليس مجرد احتفال، بل هو توثيق لتاريخ من العطاء والتميز الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع في إقليم القناة وسيناء.

تشكيل لجنة عليا لتنظيم احتفالات الجامعة

وأوضح نائب رئيس جامعة القناة أن الجامعة بدأت استعداداتها الرسمية للاحتفال باليوبيل الذهبي من خلال تشكيل اللجنة العليا لتنظيم احتفالات الجامعة، التي تتولى وضع التصور العام لخطة الفعاليات التي ستمتد على مدار عام كامل، وتتضمن أنشطة علمية وثقافية ورياضية وفنية، تسلط الضوء على إنجازات الجامعة وإسهاماتها التنموية في المنطقة.

استعراض الاستعدادات الجارية

كما استعرض المجلس الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، حيث أكد الدكتور "عبد النعيم" على ضرورة إعلان جداول الامتحانات مبكرًا داخل الكليات، والانتهاء من إعداد الأسئلة وفق معايير الجودة الأكاديمية، مع الالتزام بتطبيق اللوائح المنظمة وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب.

وشدد على أهمية جاهزية القاعات والمعامل وتوافر الملاحظين والكنترولات، إضافة إلى التنسيق الكامل بين الإدارات المختصة لضمان سير الامتحانات بانضباط ودقة.

وأشار إلى أن قطاع التعليم والطلاب سيشارك بفعالية في احتفالات اليوبيل الذهبي عبر تنظيم ملتقى الخريجين الذهبي، وبطولة كأس اليوبيل الذهبي، ومهرجانات فنية وثقافية، إلى جانب مسابقات للإبداع الطلابي في التصميم والابتكار العلمي، بهدف تعزيز الانتماء والفخر بين الطلاب والخريجين، وترسيخ الهوية المؤسسية للجامعة التي وُلدت عقب انتصارات أكتوبر المجيدة لتكون منارة علمية وتنموية للإقليم.

واختُتم المجلس بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود داخل الكليات والعمل بروح الفريق لضمان نجاح فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي، مع متابعة دقيقة لاستعدادات الامتحانات، بما يحقق الانضباط والشفافية، ويعكس التزام جامعة قناة السويس بمواصلة مسيرتها المتميزة في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى طلابها.

