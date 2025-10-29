الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تنظم ندوات حول الأنشطة المالية غير المصرفية للطلاب

جانب من فاعليات الندوة،
جانب من فاعليات الندوة، فيتو

نظّمت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية ندوة توعوية بعنوان "الأنشطة المالية غير المصرفية"، بهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي لدى طلاب الجامعة وتعريفهم بأحدث مجالات التمويل والاستثمار خارج القطاع المصرفي التقليدي.

جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية وتوعوية بقرية أم عزام في القصاصين

جامعة القناة تختتم بطولة الكليات لألعاب المضرب (صور)

المشرفون ورعاة الندوة 

وأُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة فاتن العليمي، عميد كلية السياحة والفنادق، وبإشراف تنفيذي الدكتور حاتم رضوان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمود أحمد سلامة، مدير وحدة الدعم الأكاديمي، والدكتور محمد حسين كرار، منسق مبادرة التوعية المالية بجامعة قناة السويس، ورانيا فتحي، المدير الإداري لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.  

جانب من فاعليات الندوة، فيتو
جانب من فاعليات الندوة، فيتو

أهمية الهيئة العامة للرقابة المالية 

وألقت الندوة الدكتورة شيماء مصطفى أبو سنة، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ومدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تناولت تعريف الطلاب بمفاهيم الأنشطة المالية غير المصرفية وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على أبرز القطاعات التي تشملها هذه الأنشطة مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وسوق الأوراق المالية، إلى جانب توضيح فرص العمل المتاحة في تلك المجالات وكيفية الاستفادة منها في الحياة العملية.

جانب من فاعليات الندوة، فيتو
جانب من فاعليات الندوة، فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات الندوة

شهدت الندوة حضور الدكتورة مفيدة الوشاحي، مدير وحدة الجودة، والدكتورة هبة الأخرس، رئيس لجنة الطلاب المتفوقين، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين تفاعلوا مع محاور الندوة من خلال النقاش وطرح الأسئلة، مما أضفى على اللقاء طابعًا تفاعليًا ثريًا بالآراء والتجارب.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي المالي لدى طلابها، وتمكينهم من الإلمام بالمفاهيم الاقتصادية الحديثة، وربطهم بمستجدات سوق العمل بما يسهم في بناء جيل واعٍ يمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانشطة المالية غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تمويل متناهى الصغر رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

جامعة القناة تختتم بطولة الكليات لألعاب المضرب (صور)

رئيس جامعة القناة: تحويل الأسوار إلى مبانٍ بارتفاع 5 أمتار

جامعة القناة تناقش استعدادات الكليات للاحتفال باليوبيل الذهبي

جامعة القناة والأزهر الشريف يطلقان مبادرة "بداية جديدة" بندوة دينية

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية