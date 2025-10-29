جامعة القناة تنظم ندوات حول الأنشطة المالية غير المصرفية للطلاب

نظّمت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية ندوة توعوية بعنوان "الأنشطة المالية غير المصرفية"، بهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي لدى طلاب الجامعة وتعريفهم بأحدث مجالات التمويل والاستثمار خارج القطاع المصرفي التقليدي.

المشرفون ورعاة الندوة

وأُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة فاتن العليمي، عميد كلية السياحة والفنادق، وبإشراف تنفيذي الدكتور حاتم رضوان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمود أحمد سلامة، مدير وحدة الدعم الأكاديمي، والدكتور محمد حسين كرار، منسق مبادرة التوعية المالية بجامعة قناة السويس، ورانيا فتحي، المدير الإداري لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

جانب من فاعليات الندوة، فيتو

أهمية الهيئة العامة للرقابة المالية

وألقت الندوة الدكتورة شيماء مصطفى أبو سنة، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ومدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تناولت تعريف الطلاب بمفاهيم الأنشطة المالية غير المصرفية وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على أبرز القطاعات التي تشملها هذه الأنشطة مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وسوق الأوراق المالية، إلى جانب توضيح فرص العمل المتاحة في تلك المجالات وكيفية الاستفادة منها في الحياة العملية.

جانب من فاعليات الندوة، فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات الندوة

شهدت الندوة حضور الدكتورة مفيدة الوشاحي، مدير وحدة الجودة، والدكتورة هبة الأخرس، رئيس لجنة الطلاب المتفوقين، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين تفاعلوا مع محاور الندوة من خلال النقاش وطرح الأسئلة، مما أضفى على اللقاء طابعًا تفاعليًا ثريًا بالآراء والتجارب.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي المالي لدى طلابها، وتمكينهم من الإلمام بالمفاهيم الاقتصادية الحديثة، وربطهم بمستجدات سوق العمل بما يسهم في بناء جيل واعٍ يمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

