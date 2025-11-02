انتهاء اختبارات دور أكتوبر لدارسي محو الأمية في الشرقية

تنظم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الشرقية 4 دورات تعليمية على مدار العام الدراسى الجديد، حيث يبدأ العام الدراسي للدارسين في مبادرات محو الأمية من شهر يوليو وينتهي في شهر أبريل من كل عام.

وضع آليات إيجابية لتنفيذ البرنامح والمبادرات

أكد ذلك لؤي عبد الله سليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمساهمة في الارتقاء بمؤشرات التنمية من خلال وضع آليات إيجابية لتنفيذ البرامج والمبادرات، بما يسهم في خفض معدلات الأمية بمحافظة الشرقية.

20 مركز إداري المحافظة

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية أن دورة أكتوبر لعام 2025 استهدفت محو أمية 11998 دارسًا على مستوى جميع 20 مركز إداري بنطاق دائرة المحافظة وتم إجراء الإختبارات اللازمة خلال الفترة من 19 حتى 28 أكتوبر الماضي وجاري إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإرسالها للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لإعتمادها وتسليم الشهادات للناجحين.

القضاء على الأمية بمحافظة الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ أنشطة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على الأمية والنهوض بمستوى التعليم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التنسيق بين الهيئات الحكومية والمديريات الخدمية

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الحكومية والمديريات الخدمية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ برامج محو الأمية بالقرى والمراكز والوصول إلى الفئات المستهدفة.

