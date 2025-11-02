أنا الملك اثبت مكانك، تقييم وإحصائيات "رائعة" لـ محمد صلاح ضد أستون فيلا
حصل نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على تقييم رائع في فوز ليفربول على حساب ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد، مساء السبت، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وشهدت المباراة تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم بعد مرور 45+1 بجانب تسجيل ريان جرافينبرش لاعب الوسط الهولندي الهدف الثاني في الدقيقة 58.
وتألق محمد صلاح بشكل لافت في مباراة أستون فيلا وقدم أداءً مميزًا ونال ثاني أعلى تقييم بين لاعبي فريقه بواقع 8.2 خلف ريان جرافينبرش الذي حصل على تقييم 8.5.
ولعب صلاح المباراة كاملة، ووجه 3 تسديدات منها تصويبة تجاه المرمى وأخرى بعيدًا عن المرمى.
وقدم صلاح 24 تمريرة صحيحة من أصل 31، ولمس الكرة 61 مرة كما راوغ 4 مرات من أصل 7 محاولات.
وحسم النجم المصري 7 صراعات ثنائية من أصل 14 واستخلص الكرة 4 مرات.
ورفع صلاح 4 أهداف في الدوري الإنجليزي، وصنع هدفين مع ليفربول كما أنه سجل للمباراة الثانية على التوالي بعد أن هز شباك برينتفورد في الجولة الماضية.
وواجه صلاح انتقادات واسعة بسبب تراجع مستواه في بداية الموسم الحالي كما دخل في صدام مع مدربه أرني سلوت الذي جلس على مقاعد البدلاء في مباراتي جلطة سراي التركي وآنتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.
