أب يحرق جسد طفلته ويقتلع أظافرها بسبب خلافات أسرية في الشرقية

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل الطفلة جيهان بمحافظة الشرقية تفاصيل جديدة تقشعر لها الأبدان، إذ تبين أن والدها، تاجر مواشٍ يقيم بعزبة تابعة لمركز الزقازيق، أقدم على حرق أجزاء من جسدها النحيف واقتلاع أظافرها خلال وصلة تعذيب وحشية، انتقامًا من والدتها إثر خلافات أسرية بينهما.

القبض على تاجر مواشٍ عذّب ابنته 11 عامًا حتى فارقت الحياة

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تمكنت من ضبط الأب المتهم عقب بلاغٍ بوفاة الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا داخل منزلها.

الأب المتهم مارس تعذيبًا متواصلًا ضد ابنته لمدة أيام

وأوضحت التحريات أن المتهم مارس تعذيبًا متواصلًا ضد ابنته لمدة أيام، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بما لاقته من آلام مروعة، لتتحول براءتها إلى مأساة أبكت القرية بأكملها.

دفن جثمان الطفلة جيهان ضحية والدها

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وصرحت النيابة العامة بدفنها عقب تشريحها لبيان أسباب الوفاة، فيما قررت حبس الأب، تاجر المواشي، على ذمة التحقيقات.

