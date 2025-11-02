الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أب يحرق جسد طفلته ويقتلع أظافرها بسبب خلافات أسرية في الشرقية

أمن الشرقية، فيتو
أمن الشرقية، فيتو

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل الطفلة جيهان بمحافظة الشرقية تفاصيل جديدة تقشعر لها الأبدان، إذ تبين أن والدها، تاجر مواشٍ يقيم بعزبة تابعة لمركز الزقازيق، أقدم على حرق أجزاء من جسدها النحيف واقتلاع أظافرها خلال وصلة تعذيب وحشية، انتقامًا من والدتها إثر خلافات أسرية بينهما.

مأساة جيهان ضحية والدها بالشرقية، قصة طفلة دفعت حياتها ثمنًا للتعذيب والقسوة

القبض على تاجر مواشٍ عذّب ابنته 11 عامًا حتى فارقت الحياة

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تمكنت من ضبط الأب المتهم عقب بلاغٍ بوفاة الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا داخل منزلها.

الأب المتهم مارس تعذيبًا متواصلًا ضد ابنته لمدة أيام

وأوضحت التحريات أن المتهم مارس تعذيبًا متواصلًا ضد ابنته لمدة أيام، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بما لاقته من آلام مروعة، لتتحول براءتها إلى مأساة أبكت القرية بأكملها.

دفن جثمان الطفلة جيهان ضحية والدها 

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وصرحت النيابة العامة بدفنها عقب تشريحها لبيان أسباب الوفاة، فيما قررت حبس الأب، تاجر المواشي، على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعذيب طفلة حتى الموت بالشرقية الأب المتهم بإنهاء حياة ابنته بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا امن الشرقية اخبار محافظة الشرقية الطفلة جيهان ضحية والدها بالشرقية

مواد متعلقة

عمر إيهاب يحصد ذهبية وبرونزية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر، ويشدد على الانضباط وتفعيل الأنشطة

استحداث برنامج أوقاف جامعة قنا لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

محافظ القليوبية يدشن مبادرة لفحص نظر 456 ألف طالب بالمجان

سمير عدلي يستقبل بعثة الأهلي في الإمارات غدا

سك العملة توفر 6 فئات معدنية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان مشروعات مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية