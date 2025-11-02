سمير عدلي يستقبل بعثة الأهلي في الإمارات غدا

يستقبل سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا بعثة الفريق في دبي الإماراتية، استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري يومي ٦-٩ نوفمبر الجاري، حيث يتواجد عدلي حاليا في الامارات رفقة ثنائي من الجهاز الإداري بالنادي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي اليوم في اطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة أيضًا، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

