استحداث برنامج أوقاف جامعة قنا لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

وافق مجلس جامعة قنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، على استحداث برنامج " أوقاف جامعة قنا " والذي يهدف إلى إنشاء منظومة وقفية مستدامة لدعم الطلاب الأولى بالرعاية.

كما قرر المجلس عقد المؤتمر الدولي التاسع لشباب الباحثين في العلوم الزراعية تحت عنوان ( حلول مبتكرة لتحديات المناخ في عصر الذكاء الاصطناعي ) وذلك في الفترة من 15 - 16 فبراير 2026، ووافق أيضا على مقترح مشروع المقررات والاختبارات التأهيلية للدراسة الجامعية.

وقرر مجلس جامعة قنا تدشين "تطبيق الحوكمة الإلكترونية للمشاريع الهندسية والرقمية"، واستحداث لجنة "المنشآت الهندسية والرقمنة " كلجنة منبثقة من مجلس الجامعة

كما وافق المجلس على دخول الجامعة الأهلية كشريك في تجهيز وتشغيل المستشفيات التخصصية الجديدة داخل جامعة قنا.

ووافق المجلس على إعادة تأهيل المسرح المكشوف بكلية العلوم وتحويله إلى دار أوبرا جامعة قنا، ووافق على مقترح إطلاق نظام النقل الذكي لطلاب جامعة قنا والجامعة الأهلية.

كما تضمن المجلس عدة عروض تقديمية، حيث قدم الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، عرضا للتطبيق الالكتروني (الحوكمة الالكترونية للمدن الجامعية)، وتطبيق ( الحوكمة الالكترونية لنظام النظافة بالجامعة )، كما استعرض الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، الدورات التدريبية التي سيقدمها المركز في إطار مشروع الاعتماد المؤسسي.

ووافق مجلس الجامعة على ترشيح الدكتور محمد الخزامي محمد عزيز - أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي - بكلية الآداب - جامعة الفيوم - لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2026، وترشيح الدكتورة همت محمد دردير - رئيس قسم مجلس الكيمياء - بكلية العلوم بالجامعة - لنيل جائزة المرأة التقديرية المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2025 ، في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية

وقرر المجلس منح اللقب العلمي للدكتورة حنان فوزى طه محمد - لوظيفة ( أستاذ) بكلية التربية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة ( أستاذ ) للدكتور ابراهيم عيسى عيسى بكلية العلوم، ومنح اللقب العلمي للدكتور محمد صبري أحمد محمد - لوظيفة ( أستاذ مساعد ) بكلية الطب البيطري ووالدكتور حجاجي أحمد سيد أحمد - لوظيفة أستاذ مساعد – بكلية الآثار، والدكتورة الهام سيد السايح حمدان و الدكتورة رشا محمد أحمد مرسي - لوظيفة ( أستاذ مساعد ) بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، والدكتور ايهاب صلاح على عبدالعال - لوظيفة ( أستاذ مساعد ) بكلية الهندسة.

وجرى اعتماد تعيين الدكتورة هدى حمام مطاوع أحمد والدكتورة إيمان محمد أحمد محمود في وظيفة مدرس بكلية العلوم، وتعيين الدكتورة أماني محمود محمد أبو المجد والدكتورة آمال شحات محمد أحمد - في وظيفة (مدرس) بكلية الطب وتعيين الدكتورة وصال عبد اللطيف سيد في وظيفة مدرس بكلية الطب البيطري.



وقرر المجلس منح درجة الدكتوراه لعدد 17 باحثا، ومنح درجة الماجستير لعدد 51 باحثا من مختلف كليات الجامعة.

