وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان مشروعات مبادرة حياة كريمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان وقيادات الهيئة، ورؤساء وممثلي المصانع والشركات المنفذة للمشروعات.



وأكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لإتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة الأعمال، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض، والإلتزام بالمواعيد المقررة للمشروعات.



كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمبادرة ودفع الأعمال للانتهاء منها وفقا للمخططات المستهدفة.

من جانبه، ثمَّن اللواء مختار عبد اللطيف، التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن هناك مشروعات مشتركة يجب تحقيق المستهدف منها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حيث تم استعراض كافه المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية من مشروعات صرف صحي بالقرى الجاري تنفيذها بنحو 39 قرية، فضلًا عن محطات المعالجة والروافع بنحو 17 قرية، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعي محطتي لتنقية المياه بمحافظة أسوان التي يتم تنفيذهما من خلال الشركة القابضة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

