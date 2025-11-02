الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر إيهاب يحصد ذهبية وبرونزية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

عمر إيهاب نصر، فيتو
حصد عمر إيهاب نصر المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات الزوجي ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، التي أقيمت مؤخرا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

كما حصل عمر إيهاب نصر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفردي تحت 19 عاما.

وحصد المنتخب الوطني لتنس الطاولة كأس بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، بتحقيق 33 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و9 فضيات و20 برونزية.

وشهدت البطولة منافسة قوية، حيث شارك 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة بعد اعتذار منتخب كازاخستان، وهي: "أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، والنمسا، مصر البلد المستضيف".

الجريدة الرسمية