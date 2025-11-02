الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سك العملة توفر 6 فئات معدنية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

6 فئات من عملات معدنية
6 فئات من عملات معدنية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أطلقت وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار مبادرة وطنية متميزة تهدف إلى تخليد الحدث التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير والترويج للحضارة المصرية العريقة، من خلال إصدارات فنية فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ الهوية الوطنية، وإبراز عظمة التراث المصري الخالد أمام العالم.

اصدار مجموعة من العملات التذكارية الذهبية والفضية

وأكدت وزارة المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أصدرت مجموعة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التي تجسد روعة المتحف المصري الكبير وتفاصيله المعمارية المبهرة، بما يعكس المكانة الفريدة للمتحف كأكبر صرح حضاري مخصص لعرض الآثار المصرية في العالم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، عن إطلاق طوابع بريد تذكارية مؤمّنة بتقنية QR Code، تتيح للجمهور والمهتمين تجربة تفاعلية فريدة للتعرف على قصة الإصدار والمناسبة التي يوثقها، وتُبرز هذه الطوابع جمال المتحف ومقتنياته النادرة في مزيج يجمع بين التراث العريق والتكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وتأتي هذه الإصدارات التذكارية لتجسد رؤية الدولة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الثقافة والتراث، وتعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى جعل المتحف المصري الكبير منارة حضارية وسياحية تجذب أنظار العالم إلى مصر باعتبارها مهد الحضارة الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملات التذكارية الذهبية مصلحة الخزانة العامة مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المتحف المصري المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

النواب يوافق على قرض بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

المزيد
الجريدة الرسمية