سك العملة توفر 6 فئات معدنية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أطلقت وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار مبادرة وطنية متميزة تهدف إلى تخليد الحدث التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير والترويج للحضارة المصرية العريقة، من خلال إصدارات فنية فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ الهوية الوطنية، وإبراز عظمة التراث المصري الخالد أمام العالم.

اصدار مجموعة من العملات التذكارية الذهبية والفضية

وأكدت وزارة المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أصدرت مجموعة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التي تجسد روعة المتحف المصري الكبير وتفاصيله المعمارية المبهرة، بما يعكس المكانة الفريدة للمتحف كأكبر صرح حضاري مخصص لعرض الآثار المصرية في العالم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، عن إطلاق طوابع بريد تذكارية مؤمّنة بتقنية QR Code، تتيح للجمهور والمهتمين تجربة تفاعلية فريدة للتعرف على قصة الإصدار والمناسبة التي يوثقها، وتُبرز هذه الطوابع جمال المتحف ومقتنياته النادرة في مزيج يجمع بين التراث العريق والتكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وتأتي هذه الإصدارات التذكارية لتجسد رؤية الدولة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الثقافة والتراث، وتعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى جعل المتحف المصري الكبير منارة حضارية وسياحية تجذب أنظار العالم إلى مصر باعتبارها مهد الحضارة الإنسانية.

