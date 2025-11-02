متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يستضيف "أصل الحكاية" للفنانة راندة فخري

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن استضافة متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية معرض فني جديد بعنوان "أصل الحكاية" للفنانة راندة فخري.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح المعرض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، وذلك بـقاعة حامد عويس داخل المتحف.

ومن المقرر استمرار المعرض في استقبال الجمهور حتى يوم 29 من نوفمبر بقاعة حامد عويس، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، على أن تكون مواعيد الزيارة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 5:30 مساءً، وأيام الجمعة من الساعة 2 ظهرا حتى 6:30 مساءً.

الفنانة راندة فخري

تعد الفنانة راندة فخري من الأكاديميين والفنانين التشكيليين في الحركة الفنية المصرية، والبارزين في مجال التصوير. ولدت في محافظة القاهرة عام 1975، وحصلت على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التصوير من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حيث تعمل حاليا كمدرس بقسم التصوير.

أقامت فخري عدة معارض خاصة عكست مراحل تجربتها الإبداعية، منها معرض "نبضات إنسانية" و"فينا زهور" و"السرداب" و"مرافىء"، بالإضافة إلى معرضها الأخير "الترياق".

