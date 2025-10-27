الفنون التشكيلية يستضيف المعماري عصام صفي الدين لاحتفال باليوم العالمي للمدن

اعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن تنظيم ندوة فكرية وعمرانية مميزة بعنوان "المدينة بين النشأة والتضخم"، وذلك في إطار احتفالات القطاع باليوم العالمي للمدن.

وتستضيف الندوة المعماري الكبير عصام صفى الدين، حيث من المقرر أن يسلط الضوء على رحلة المدينة من بداياتها الأولى حتى مرحلة اتساع الأفق والتضخم الحضري.

ومن المقرر انعقاد ندوة “المدينة بين النشأة والتضخم” يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية 12 ظهرا، بمقر متحف مصطفى كامل، ويأتي هذا اللقاء تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي التابعة لقطاع الفنون التشكيلية.

المعماري عصام صفى الدين

المعماري عصام صفى الدين هو شخصية بارزة في مجال العمارة، ولد في 25 يونيو 1941، ويعد من أبرز أبناء جيله في فن العمارة.

​تشمل إسهامات صفى الدين تأسيس وإشراف على بيت المعمار المصري من خلال صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، متخذا له شعار "ثقافة المواطن تجاه معمار الوطن"، كما عمل كمستشار لأكاديمية الفنون للعمارة والمكتب العربي لمباني الفنون واستشاري للتصميم العمراني والعرض المتحفي.

