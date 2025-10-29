غدًا، ندوة عن "تراثنا الخالد" بمتحف متحف أمير الشعراء في ذكرى ميلاده

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن تنظيم ندوة ثقافية وفنية كبرى بعنوان "تراثنا الخالد: بين الصورة الشعرية والصورة الفوتوغرافية"، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد أمير الشعراء أحمد شوقي.

وتستضيف الندوة، التي تقام في متحف أحمد شوقي - مركز كرمة بن هانئ الثقافي، نخبة من الفنانين والنقاد بهدف الربط بين جمال الكلمة الشعرية وروعة التكوين البصري، وهو ما يمثل أحد محاورها الرئيسية، ومن المقرر أن تقام الندوة غدا الخميس30 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويشارك في الندوة كل من الفنان هشام توحيد والناقد الدكتور السيد العيسوي.

وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المشترك بين قطاع الفنون التشكيلية واتحاد المصورين العرب، وتتم تحت إشراف مباشر من الإدارة العامة للتنشيط الثقافي التابعة للقطاع بوزارة الثقافة، للتأكيد على أهمية الجمع بين الفن التشكيلي والشعر في إثراء الحركة الثقافية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.