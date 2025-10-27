الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الحضارة المصرية القديمة ومظاهر إحيائها في الغرب"، ندوة ثقافية بمركز محمود سعيد

ندوة عن الحضارة المصرية
ندوة عن الحضارة المصرية القديمة، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ندوة ثقافية بعنوان "الحضارة المصرية القديمة ومظاهر إحيائها في الغرب"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتأتي الندوة تزامنا مع قرب افتتاح المتحف الكبير.

وتنظم الندوة إدارة النشاط الثقافي بـمركز محمود سعيد للمتاحف، وسيتم خلالها عرض مادة علمية مستمدة من محتوى كتاب يحمل العنوان ذاته.

ومن المقرر أن تستضيف الندوة مؤلفة الكتاب، الدكتورة مروى عبد الرشيد عبد الصادق، أستاذ تاريخ الفن بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

تقام الندوة يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر، في تمام الساعة 2:30 مساءً، بمقر المركز الكائن في 6 شارع محمد باشا سعيد بمنطقة جناكليس في الإسكندرية.

