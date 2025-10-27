"الحضارة المصرية القديمة ومظاهر إحيائها في الغرب"، ندوة ثقافية بمركز محمود سعيد

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ندوة ثقافية بعنوان "الحضارة المصرية القديمة ومظاهر إحيائها في الغرب"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتأتي الندوة تزامنا مع قرب افتتاح المتحف الكبير.

وتنظم الندوة إدارة النشاط الثقافي بـمركز محمود سعيد للمتاحف، وسيتم خلالها عرض مادة علمية مستمدة من محتوى كتاب يحمل العنوان ذاته.

ومن المقرر أن تستضيف الندوة مؤلفة الكتاب، الدكتورة مروى عبد الرشيد عبد الصادق، أستاذ تاريخ الفن بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

تقام الندوة يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر، في تمام الساعة 2:30 مساءً، بمقر المركز الكائن في 6 شارع محمد باشا سعيد بمنطقة جناكليس في الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.