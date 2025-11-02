وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية تعبر عن سعادتها لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عقدت وزيرة الدولة اليابانية للشئون الخارجية، أيانو كونيميتسو، التي تزور مصر حاليًا، اجتماعًا مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.

وزيرة الخارجية اليابانية أيانو كونيميتسو تشيد بالمتحف المصري

وقالت وزيرة الدولة اليابانية أيانو كونيميتسو، إنه “من دواعي سروري وسعادتي حضور حفل الافتتاح التذكاري للمتحف المصري الكبير بصفتي المبعوثة الخاصة لرئيسة الوزراء”.

وقامت بتسليم رسالة موجهة من رئيسة الوزراء تاكايتشي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربت فيها عن عزمهما على المزيد من التعزيز للعلاقات الثنائية بين البلدين في المستقبل.

من جهته، أعرب وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، عن امتنانه لدعم اليابان تجاه بناء المتحف المصري الكبير.

كما أعرب أيضًا عن تقديره لمساهمات اليابان تجاه التعاون الاقتصادي مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والثقافة.

وعبر وزير الخارجية، عن تطلعه إلى دخول الشركات اليابانية إلى السوق المصرية، وعن رغبته في بناء علاقات تجارية أقوى تعود بالنفع على الطرفين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كونيميتسو تشدد على دعم الدور القيادي لمصر

ومن جانبها، أشادت وزيرة الدولة كونيميتسو بالدور القيادي الذي تقوم به مصر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع في غزة،

وأكدت أن اليابان أيضًا ستتعاون بشكلٍ وثيق مع مصر لتنفيذ "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" بشكلٍ مطرد، فضلًا عن القيام بدورٍ استباقي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار لغزة، وتحقيق "حل الدولتين".

