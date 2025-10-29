الأربعاء 29 أكتوبر 2025
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب (صور)

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب، فيتو

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم.


قدم  عبد العاطى التهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية الحالية، وما تحقق خلالها من إنجازات، كما أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكدًا حرص الوزارة  على المشاركة في جلسات اللجان النوعية المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج. 

وأشار وزير الخارجية إلى توجيهاته المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة بأهمية تعزيز التعاون مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب، لتبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات الإقليمية والدولية والملفات ذات الأولوية المرتبطة برعاية مصالح المواطنين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.

وأكد عبد العاطي الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية لدعم المواقف الوطنية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما استعرض الإجراءات والاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الوزارة والبعثات المصرية في الخارج بشأن تنظيم انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج يومى ٧ و٨ نوفمبر والمقرر عقدها على مستوى ١٣٩ بعثة دبلوماسية حول العالم.

 

بدر عبد العاطي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مجلس النواب

