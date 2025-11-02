الأحد 02 نوفمبر 2025
العراق بعد افتتاح المتحف المصري الكبير: أرض الكنانة منارة للرقي والإبداع

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، عن خالص تهاني وتبريكات العراق إلى حكومة وشعب مصر الشقيقة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير.

الخارجية العراقية تشيد بـ المتحف المصري الكبير

وتابعت، أن هذا الصرح الثقافي والحضاري العظيم يجسد عمق التاريخ المصري وإسهاماته الخالدة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وأثنت وزارة الخارجية العراقية على هذا المشروع الرائد الذي يُعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بما يضمه من كنوز وآثار توثق مجد مصر وأصالتها، وتقدم للعالم صورة حيّة عن رقي الإنسان المصري وإبداعه عبر العصور.

العراق: أرض الكنانة من منارة للإبداع والرقي

كما أشادت الخارجية العراقية، بما تمثله أرض الكنانة من منارة للإبداع والرقي، ومركز إشعاع ثقافي وحضاري يُضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء الإنساني. 

وجددت الخارجية العراقية، تأكيدها على عمق الوشائج التاريخية التي تربط الحضارتين العراقية والمصرية، اللتين شكّلتا معًا أسس الوعي الإنساني الأول وأسهمتا في بناء معالم التقدم والمعرفة عبر التاريخ.

وتمنت العراق لمصر العربية الشقيقة دوام التقدم والازدهار، ولشعبها العزيز المزيد من الرخاء والنماء، ولـ المتحف المصري الكبير، أن يكون منارة عالمية تضيء دروب الثقافة الإنسانية وتربط الماضي العريق بالحاضر والمستقبل.

رئيس النواب: المتحف الكبير شاهد خالد على عبقرية الإنسان المصري عبر العصور

يحيى الفخراني عن افتتاح المتحف المصري الكبير: اتطمنت على مستقبل أولادي وأحفادي

 

