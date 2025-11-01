رئيس النواب: المتحف الكبير شاهد خالد على عبقرية الإنسان المصري عبر العصور

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الحضاري الفريد الذي يقف شاهدًا خالدًا على عبقرية الإنسان المصري عبر العصور.

المتحف المصري الكبير يُجسّد إرادة الدولة المصرية في صون هويتها الوطنية

وقال: المتحف المصري الكبير يُجسّد إرادة الدولة المصرية في صون هويتها الوطنية وبناء حاضر يليق بتاريخها الممتد لآلاف السنين.

افتتاح المتحف المصري إعلان للعالم أن مصر ماضية في مسيرة نهضتها

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن افتتاح المتحف المصري الكبير، لا يُعدّ مجرد حدث ثقافي أو معماري، بل هو إعلان جديد للعالم بأن مصر ماضية بثبات في مسيرة نهضتها الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أيقن أن حماية الهوية الوطنية وتعظيم القوة الحضارية ركيزة لا تقل أهمية عن قوة الاقتصاد والتنمية والتحديث.

المتحف المصري الكبير نقطة تحول كبرى في للصناعة الثقافية

كما أوضح رئيس مجلس النواب، أن المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول كبرى في الصناعة الثقافية والسياحية، ويضع مصر في مكانتها المستحقة كمركز عالمي لحفظ التراث الإنساني وعرضه بأحدث الأساليب والتقنيات، على نحو يليق بروح العصر ويعكس عمق الحضارة المصرية وفرادتها.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا الإنجاز يبعث برسالة فخر واعتزاز لكل مصري، ويؤكد أن مسيرة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة تستند إلى جذور حضارية راسخة ورؤية مستقبلية لا تعرف الحدود.

المتحف المصري الكبير نافذة مشرقة للدولة المصرية على العالم

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي تصريحه مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم يفتح نافذة مشرقة تُطل منها مصر على العالم، ويُطل منها العالم على مصر، حضارةً وإرادةً ومستقبلًا يصنعه أبناء هذا الوطن بعزم لا يلين.

