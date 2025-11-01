يحيى الفخراني عن افتتاح المتحف المصري الكبير: اتطمنت على مستقبل أولادي وأحفادي

أعرب الفنان يحيى الفخراني عن إعجابه الشديد بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحدث جاء في التوقيت المناسب ليمنح المصريين شعورًا بالفخر والإنجاز.

وقال الفخراني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار: "شيء جميل وهائل، وهذا حقنا، وجاء في التوقيت المناسب، فهذا وقت أن تفرح الناس وتشعر بإنجازها".

وأضاف أن ما شاهده في الافتتاح يجسد عودة الروح المصرية الأصيلة، التي تجمع بين العراقة والإبداع والإنجاز، معتبرًا أن المتحف الجديد "ليس مجرد مبنى أثري، بل رمز لحياة تتجدد في وجدان المصريين".

يحيى الفخراني: "اطمأننت على الجيل الجديد"

وتابع يحيى الفخراني بتأثر واضح:"الأهم بالنسبة لي أني اطمأننت لأن أولادي وأحفادي شاهدوا ذلك، لأن هذا الحدث دافع لهم ليعرفوا من هم أجدادهم وهويتهم".

وأشار إلى أن مشاهد الافتتاح منحت الأجيال الجديدة طاقة أمل وفخر، وأن رؤية الأطفال والشباب لهذا الإنجاز ستغرس فيهم الإصرار على البناء والعطاء.

"المتحف يعيد طرح مصر كقائدة للحضارة والثقافة"

وفي ختام حديثه، أكد الفنان الكبير أن المتحف المصري الكبير يعيد تقديم مصر للعالم بوصفها دولة رائدة ثقافيًا وفنيًا، مضيفًا:"المتحف يعيد طرح مصر كدولة رائدة وقائدة في هذا المجال، وستظل كذلك، والأهم أن يشعر الجيل الجديد بهذا، وأن يخجل من نفسه إن قلّ عطاؤه عن هذا المستوى".

