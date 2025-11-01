العالم يشاهد مصر، إشادة عالمية واحتفاء بافتتاح المتحف الكبير (صور)

المتحف المصري الكبير، سلطت وسائل الإعلام الدولية، مساء اليوم السبت، الضوء علي افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حالة كبيرة من الاشادة والاحتفاء.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ونشرت صحيفة «أسوشيتد برس»، تقريرا تحت عنوان "باحتفالات فرعونية، مصر تفتتح متحفًا ضخمًا جديدًا مخصصًا لحضارتها القديمة".

وعرضت الصحيفة مجموعة من الصور للمتحف المصري الكبير وقالت: في عرض مذهل من الصور الفرعونية مع عرض ضوئي يصور الآلهة القديمة والأهرامات في السماء، افتتحت مصر يوم السبت المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره، وهو مشروع ضخم يهدف إلى إعطاء تراث البلاد الذي يمتد لآلاف السنين عرضًا غنيًا وحديثًا.

وتابعت: بعد عقدين من العمل، يُعدّ المتحف الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة وأبو الهول، جوهرة مساعي الحكومة لتعزيز صناعة السياحة في مصر.

أكبر متحف أثري في العالم

بينما قالت شبكة «BBC»: بالقرب من إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة - هرم خوفو الأكبر في الجيزة - افتتحت مصر رسميًا ما تهدف إليه ليكون معلمًا ثقافيًا بارزًا في العصر الحديث.. يُوصف المتحف المصري الكبير بأنه أكبر متحف أثري في العالم، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية تغطي نحو سبعة آلاف عام من تاريخ البلاد.

كذلك سلطت كلا من صحيفة «يورو نيوز»، وصحيفة «اندبندنت»، وعددا آخرا من الصحف والمواقع العالمية، الضوء علي افتتاح المتحف المصري وسط حالة من الإشادة.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في بث مباشر من أمام أهرامات الجيزة، ليعلن ميلاد أكبر صرح أثري وثقافي في العالم الحديث وذلك في حدث تاريخي ينتظره العالم بأسره .

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ‏وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يجسد مكانة مصر العالمية ودورها الرائد في حفظ التراث ‏الإنساني ونشر الثقافة والحضارة.‏

