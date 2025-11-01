الأحد 02 نوفمبر 2025
شاهدنا الحفل مع الأسرة، تعليق مثير من علاء مبارك على أنباء حضوره حفل افتتاح المتحف الكبير

علاء مبارك، فيتو
علاء مبارك، فيتو

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على الأنباء التي تحدثت حول حضوره حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه شاهد الحفل مع أسرته عبر شاشات التليفزيون.

 

علاء مبارك: ألف مبروك افتتاح أكبر متحف أثري في التاريخ الإنساني

وكتب علاء عبر حسابة الرسمي عبر “إكس”: "ألف مبروك افتتاح أكبر متحف أثري في التاريخ الإنساني، تحية من القلب لكل من شارك في تنظيم هذا الحفل الرائع الذى يليق بمكانه مصر وتاريخها. سعدنا بمشاهدة الحفل مع الأسرة تلفزيونيا ".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث شارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

معلومات عن المتحف المصري الكبير

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.

افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الحضارة الانسانية الرئيس الراحل محمد حسني الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح المتحف المصري محمد حسني مبارك حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الجريدة الرسمية