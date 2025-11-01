نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء خلال افتتاح المتحف الكبير

قال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، إن والده تابع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم باهتمام بالغ وتأثر شديد، مؤكدًا أن دموعه لم تتوقف طوال الحفل، تعبيرًا عن فخره بما قدمته الدولة المصرية من عرض مهيب يليق بتاريخها العريق وحضارتها التي ألهمت العالم.

وأوضح نجل الفنان الكبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن والده عبد الرحمن أبو زهرة كان ينتظر هذا الحدث منذ ساعات المساء الأولى بشغف كبير، معتبرًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية وإنجاز حضاري غير مسبوق.

فخر خاص بمشاركة الحفيدتين في الافتتاح

وأضاف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة أن والده شعر بفخر مضاعف أثناء مشاهدته لحفيدتَيه أميرة ومريم أبو زهرة وهما تعزفان مقطوعة موسيقية على آلة الكمان خلال الحفل، في مشهد وصفه بـ"اللحظة التي جسدت امتداد الفن الراقي في العائلة المصرية".

وأشار إلى أن الفنان الكبير تأثر بشدة وهو يرى الفن يلتقي بالحضارة في أبهى صورها، معتبرًا أن مشاركة حفيدتَيه في حدث عالمي بهذا الحجم رمز لجسر متين يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

المتحف الكبير.. صرح يليق بمصر

واختتم أحمد أبو زهرة حديثه مؤكدًا أن حفيدتَي الفنان الكبير كانتا قد زارتا المتحف المصري الكبير من قبل، وأعربتا عن فخرهما العميق بما تم تحقيقه من إنجاز حضاري وثقافي، يمثل مصر في أبهى صورة أمام العالم.

وأضاف أن والده يرى في هذا المشروع رسالة حضارية وإنسانية من مصر إلى العالم، تؤكد أن الفن والثقافة والهوية المصرية لا تزال نابضة بالحياة ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.