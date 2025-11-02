موعد استلام ملفات الطلاب المقبولين بالبرامج المتميزة بحقوق حلوان والمستندات المطلوبة

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان عن مواعيد استقبال ملفات الطلاب المقبولين بالبرامج المتميزة بالكلية، والأوراق المطلوبة.

كانت الكلية قد وافقت على قبول الطلاب الذين أجروا المقابلات الشخصية واستعدت لاستقبالهم.

موعد استقبال ملفات طلاب البرامج المميزة بحقوق حلوان

وأعلنت الكلية عن موعد تلقي ملفات الطلاب بمكتب البرامج المتميزة بالكلية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 6/11/2025.

وحددت الكلية مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب على الطلاب المقبولين بالبرامج المميزة إحضارها وهي كالتالي:

صورة من إيصال سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول.

أصل شهادة الثانوية العامة.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

6 صور شخصية.

طلب الالتحاق.

نتيجه الكشف الطبي.

نتيجه اجتياز الطالب لامتحان المهارات.

بالنسبة للطلاب الذكور إحضار نموذج 2 جند ونموذج التجنيد (7 جند).

حافظة بلاستيكية.

معلومات عن كلية الحقوق جامعة حلوان

تعد كلية الحقوق بجامعة حلوان واحدة من المؤسسات التعليمية في مصر، انطلقت مسيرتها الأكاديمية عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23.

حرصت الكلية منذ تأسيسها على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، فكانت من أوائل الكليات التي أطلقت مجلة علمية متخصصة في القانون في عام 2000-2001.

تجمع كلية الحقوق جامعة حلوان بين التحصيل الأكاديمي والتدريب العملي من خلال العيادة القانونية، ونماذج المحاكاة المتقدمة التي تحاكي جلسات المحاكم والمنظمات الإقليمية مثل نموذج محاكاة جامعة الدول العربية.

تقدم الكلية نظامي الانتظام والانتساب، وتضم برامج تعليمية متميزة بنظام الساعات المعتمدة، منها برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، وآخر باللغة الفرنسية

كما تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متعددة تشمل القانون الخاص، القانون العام، العلوم المالية والضريبية، الشريعة الإسلامية، العلوم الجنائية، والتحكيم وطرق التسوية السلمية للمنازعات، بما يعكس حرصها على تنوع المجالات الأكاديمية وتكاملها.



