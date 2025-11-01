السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفد روسي بقيادة وزيرة الثقافة يزور متحف الحضارة ويتجول بحى مصر القديمة

وزير الثقافة الروسية
وزير الثقافة الروسية تزور متحف الحضارة المصرية، فيتو

زارت وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، على رأس وفد ثقافي المتحف القومي للحضارة المصرية، وتجولت في حي مصر القديمة بالقاهرة.

وفد روسي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

وكان فى استقبال الوفد الروسي برئاسة وزيرة الثقافة، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور الطيب عباس.

وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، فيتو
وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، فيتو

تقع إحدى أكبر كنوز مصر في حي الفسطاط التاريخي. يضم هذا المجمع، الذي تبلغ مساحته ٩٦٠ ألف متر مربع، أكثر من ١٢٠ ألف قطعة أثرية. وقد تميز حفل افتتاحه بـ"العرض الذهبي للفراعنة"، حيث نُقلت مومياوات ١٨ فرعونا وأربع ملكات من المتحف المصري بالقاهرة. يُقدم معرض المتحف للزوار فهم شاملا للحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر تاريخها. يحافظ نظام تكييف الهواء المبتكر على نظام درجة حرارة ورطوبة شبه مثالي.

 

وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، فيتو
وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، فيتو

كما أتيحت للوفد فرصة زيارة حي مصر القديمة بالقاهرة، هنا زار الوفد الكنيسة المعلقة، المبنية على أحد معاقل الحصن الروماني. وزار أيقونسطاس عتيق رائع. يضم الدير رفات العديد من القديسين الذين يقدسهم الأقباط.

وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، فيتو
وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، فيتو

كما زارت الوزيرة كنيسة أبو سرجة التى تحتوي على مغارة، بحسب الأسطورة، أقامت فيها السيدة العذراء مريم والطفل يسوع. وهي مزارٌ للحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم.

وزيرة الثقافة الروسية تتجول فى حي مصر القديمة

من بين معالم حي مصر القديمة المتحف القبطي الشهير، الذي تضم تضم قاعاته التسع والعشرون أغنى مجموعة فنية قبطية في العالم، لوحات جدارية وتيجان أعمدة مطلية ومخطوطات ومنسوجات وغيرها من القطع الأثرية الثمينة. وتخطط وزارة الثقافة الروسية لمشروع مشترك كبير مخصص للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمشاركة العديد من المتاحف الروسية الكبرى.

رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة (صور)

المتحف القومي للحضارة يسلط الضوء على التنوع الثقافي لمحافظة قنا

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزيرة الثقافة الروسية المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية مصر القديمة الدكتور الطيب عباس حي الفسطاط التاريخي

مواد متعلقة

المايسترو ناير ناجي، تعرف على الموسيقار المصري قائد أوركسترا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

السيسي لضيوف المتحف الكبير، أهلا بكم في مصر بلد الحضارة والتاريخ السلام والمحبة

السيسي: المتحف المصري الكبير يعكس مسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ

السيسي يفتتح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads