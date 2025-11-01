وفد روسي بقيادة وزيرة الثقافة يزور متحف الحضارة ويتجول بحى مصر القديمة

زارت وزيرة الثقافة الروسية اولجا ليوبيموفا، على رأس وفد ثقافي المتحف القومي للحضارة المصرية، وتجولت في حي مصر القديمة بالقاهرة.

وفد روسي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

وكان فى استقبال الوفد الروسي برئاسة وزيرة الثقافة، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور الطيب عباس.

تقع إحدى أكبر كنوز مصر في حي الفسطاط التاريخي. يضم هذا المجمع، الذي تبلغ مساحته ٩٦٠ ألف متر مربع، أكثر من ١٢٠ ألف قطعة أثرية. وقد تميز حفل افتتاحه بـ"العرض الذهبي للفراعنة"، حيث نُقلت مومياوات ١٨ فرعونا وأربع ملكات من المتحف المصري بالقاهرة. يُقدم معرض المتحف للزوار فهم شاملا للحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر تاريخها. يحافظ نظام تكييف الهواء المبتكر على نظام درجة حرارة ورطوبة شبه مثالي.

كما أتيحت للوفد فرصة زيارة حي مصر القديمة بالقاهرة، هنا زار الوفد الكنيسة المعلقة، المبنية على أحد معاقل الحصن الروماني. وزار أيقونسطاس عتيق رائع. يضم الدير رفات العديد من القديسين الذين يقدسهم الأقباط.

كما زارت الوزيرة كنيسة أبو سرجة التى تحتوي على مغارة، بحسب الأسطورة، أقامت فيها السيدة العذراء مريم والطفل يسوع. وهي مزارٌ للحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم.

من بين معالم حي مصر القديمة المتحف القبطي الشهير، الذي تضم تضم قاعاته التسع والعشرون أغنى مجموعة فنية قبطية في العالم، لوحات جدارية وتيجان أعمدة مطلية ومخطوطات ومنسوجات وغيرها من القطع الأثرية الثمينة. وتخطط وزارة الثقافة الروسية لمشروع مشترك كبير مخصص للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمشاركة العديد من المتاحف الروسية الكبرى.

