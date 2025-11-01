السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

حفل افتتاح المتحف
حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو
انطلقت فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في بث مباشر من أمام أهرامات الجيزة، ليعلن ميلاد أكبر صرح أثري وثقافي في العالم الحديث وذلك في حدث تاريخي ينتظره العالم بأسره .

 

حضور رسمي ودولي رفيع المستوى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير


ويجتمع تحت سقف واحد عبق الماضي وروعة الحاضر، حيث تُعرض كنوز توت عنخ آمون ومقتنيات الفراعنة في تجربة بصرية مبهرة تجسد عظمة مصر القديمة، وسط حضور رسمي ودولي رفيع المستوى، وعروض فنية تعيد كتابة التاريخ بروح معاصرة.

 

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ‏وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يجسد مكانة مصر العالمية ودورها الرائد في حفظ التراث ‏الإنساني ونشر الثقافة والحضارة.‏

 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير أهرامات الجيزة توت عنخ امون مصر القديمة السيسي

الجريدة الرسمية