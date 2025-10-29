السياحة: "المصري الكبير" أول متحف صديق للبيئة في مصر لهذه الأسباب

أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير سيكون أول متحف مصري صديق للبيئة يعتمد على الطاقة الشمسية والتشجير وإدارة الموارد المستدامة، موضحًا أن المتحف حصل بالفعل على عدة جوائز دولية في هذا المجال.

المتحف يعمل بالطاقة الشمسية

وأضاف رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن منظومة المتحف تشمل ألواحًا شمسية واسعة النطاق لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، ومحطات لتنقية الهواء، ونظامًا متطورًا لتصنيف القمامة وترشيد استهلاك المياه، كما تم تصميم المبنى هندسيًا بحيث يسمح بدخول الضوء والهواء الطبيعيين من زوايا محددة لتقليل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية وأجهزة التكييف، ما يسهم في خفض الانبعاثات المسببة للتلوث.

ويعتمد المتحف على الطاقة الشمسية والتشجير وإدارة الموارد المستدامة، وقد حصل بالفعل على عدة جوائز دولية تقديرًا لجهوده في هذا المجال. وتشمل منظومته ألواحًا شمسية واسعة النطاق لتوليد الكهرباء النظيفة، ومحطات لتنقية الهواء، ونظامًا متطورًا لتصنيف القمامة وترشيد استهلاك المياه. كما صُمم المبنى بحيث يسمح بدخول الضوء والهواء الطبيعيين لتقليل الاعتماد على الإضاءة والتكييف الصناعي، بما يسهم في خفض الانبعاثات المسببة للتلوث.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص تطوع لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته في الأول من نوفمبر 2025.

بيع تذاكر احتفالية المتحف المصري الكبير

وأوضحت الوزارة لم تصدر أي إعلانات أو طلبات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح قد تم الانتهاء منها منذ فترة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر وبأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية والأثرية في القرن 21.

كما أكدت الوزارة أيضًا عدم صحة ما تردد بشأن بيع تذاكر خاصة لحضور حفل الافتتاح، موضحة أن المتحف سيفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من الجمهور اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًّا في وقت سابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.