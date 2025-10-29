الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السياحة: "المصري الكبير" أول متحف صديق للبيئة في مصر لهذه الأسباب

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير سيكون أول متحف مصري صديق للبيئة يعتمد على الطاقة الشمسية والتشجير وإدارة الموارد المستدامة، موضحًا أن المتحف حصل بالفعل على عدة جوائز دولية في هذا المجال. 

المتحف يعمل بالطاقة الشمسية 

وأضاف رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن منظومة المتحف تشمل ألواحًا شمسية واسعة النطاق لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، ومحطات لتنقية الهواء، ونظامًا متطورًا لتصنيف القمامة وترشيد استهلاك المياه، كما تم تصميم المبنى هندسيًا بحيث يسمح بدخول الضوء والهواء الطبيعيين من زوايا محددة لتقليل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية وأجهزة التكييف، ما يسهم في خفض الانبعاثات المسببة للتلوث.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص تطوع لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته في الأول من نوفمبر 2025.

بيع تذاكر احتفالية المتحف المصري الكبير 

وأوضحت الوزارة لم تصدر أي إعلانات أو طلبات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح قد تم الانتهاء منها منذ فترة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر وبأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية والأثرية في القرن 21.

كما أكدت الوزارة أيضًا عدم صحة ما تردد بشأن بيع تذاكر خاصة لحضور حفل الافتتاح، موضحة أن المتحف سيفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من الجمهور اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًّا في وقت سابق. 

الجريدة الرسمية