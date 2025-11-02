الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

دوري أبطال أفريقيا،
دوري أبطال أفريقيا، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابطال أفريقيا المستوى الاول دوري أبطال أفريقيا لاهلي

مواد متعلقة

محمد عبد المنعم يكشف آخر تطورات الإصابة وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان

حساب الدوري الإنجليزي يحتفي بافتتاح المتحف الكبير: مصر تاريخ المستقبل

محمد صلاح يستعد لتحطيم رقم روني القياسي في الدوري الإنجليزي

قبل لقاء الغد، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام أستون فيلا

الأكثر قراءة

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

"الوقت الذي يحتاجه" يحصد جائزة مهرجان تطوان السينمائي في المغرب

بعد استغاثة مادورو، أول تحرك روسي لدعم قادة فنزويلا ضد "القوة المفرطة" الأمريكية

مركز صادم لأصحاب الأرض، ترتيب منتخبات كأس العالم لناشئي كرة اليد 2025

حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

البرلمان يناقش اليوم تعديل اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

لست سعيدا وهناك مشكلة، أول تعليق من محمد صلاح بعد تألقه أمام أستون فيلا

خدمات

المزيد

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض البتلو الصافي وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية