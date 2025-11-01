محافظ الدقهلية: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي يعزز حركة السياحة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي يعزز السياحة وصرح حضاري يؤكد على المكانة العالمية لمصر.

حفل موسع بمناسبة الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير في الدقهلية

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، حفلًا موسعًا بمناسبة الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باستاد المنصورة.

رحب المحافظ في بداية كلمته برئيس جامعة المنصورة، مُثنيًا على التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة المنصورة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، ووصف الجامعة بأنها "منارة علمية"، كما وجه الشكر لنائب المحافظ على جهوده في إنجاح الحفل، والشكر للجهاز التنفيذي، مُرحبا بالحضور جميعا.

المتحف المصري الكبير "نقلة حضارية تاريخية"

وأكد محافظ الدقهلية أن المتحف المصري الكبير يمثل "نقلة حضارية تاريخية"، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالرعاية والدعم الذي تقدمه القيادة السياسية للمشروعات القومية، ووصف الافتتاح بأنه "حدثًا تاريخيًا يضع مصر في صدارة خريطة السياحة العالمية"، ويعيد تأكيد مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

المتحف "ليس مجرد مبنى لعرض الآثار، بل هو صرح حي يروي قصة أعظم حضارة

وأعرب محافظ الدقهلية عن فخره بهذا الصرح الثقافي العملاق، مؤكدًا أن المتحف "ليس مجرد مبنى لعرض الآثار، بل هو صرح حي يروي قصة أعظم حضارة شهدها التاريخ"، مما يعد إضافة هائلة للسياحة الثقافية في مصر، وأضاف أن هذا المشروع يرسخ رسالة مصر كمركز للإشعاع الحضاري، ويعكس الإرادة المصرية والعمل الدؤوب لاستعادة مكانتها على الخريطة العالمية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

كما أشار اللواء "مرزوق" إلى أن محافظة الدقهلية، بما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية، ستسعى لتعظيم الاستفادة من الزخم الإعلامي والسياحي العالمي الذي سيولده المتحف، من أجل تعزيز وتنشيط الحركة السياحية داخل المحافظة.

تضمنت فقرات الحفل عزف السلام الوطني، وقدم فريق كورال جامعة المنصورة بقيادة المايسترو الدكتور عمرو المرسي، والدكتور ضياء الدين محمد عددًا من الفقرات الغنائية، وكلمة لرئيس مجلس إدارة شركة زوايا للتطوير العقاري، عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، حيث تابع محافظ الدقهلية والحضور البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي الختام، كرم المحافظ شباب "فريق موهوبين الدقهلية"، وفريق الموهوبين بالتعليم الفني، تقديرًا لجهودهم في تزيين ميادين مدينة المنصورة بالأعمال واللوحات الفنية التي أضفت مظهرًا حضاريًا على المدينة، كما كرم مجلس إدارة وفريق العاملين بشركة "مزايا" للتطوير العقاري، تقديرًا لمشاركتهم المجتمعية المتميزة في تنظيم الحفل.

حضر مراسم الاحتفال، الكاتب الصحفي حازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية وعدد من الصحفيين والإعلاميين، واللواء محمد حواس مدير مكتب محافظ الدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن، مدير أمن الديوان ومدير عام إدارة المواقف، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.